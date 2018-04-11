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Реализация требований СП484.1311500.2020 в ИСО &quot;Орион&quot;
Серверы видеонаблюдения
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ &quot;ОРИОН ПРО&quot;
Получены сертификаты транспортной безопасности

Системы контроля и управления доступом

В ходе семинара слушатели могут ознакомиться с принципами конфигурирования приборов "С2000-4" вер. 3.00 и "С2000-2" вер. 1.20 при помощи программы Uprog, а также создания логической структуры СКД в Администраторе базы данных АРМ "Орион".
Вы можете задать вопрос в техподдержку.
Также можете оставить отзыв по качеству проведения вебинаров: пожаловаться, поблагодарить, предложить идею.


ППКОП с функциями СКД "С2000-4" – подробно рассказано о назначении всех конфигурационных параметров "С2000-4" в программе Uprog, создана типовая конфигурация простой точки доступа без контроля направления прохода, рассмотрены особенности использования комбинированных идентификаторов пользователей и различных типов ключей.
Ответы на вопросы
Контроллер доступа "С2000-2" - рассмотрены все конфигурационные параметры "С2000-2" в программе UPROG, различные режимы работы прибора (две двери на вход, дверь на вход/выход, турникет, шлагбаум, шлюз), доступ с различными вариантами запрета повторного прохода, по правилу двух и трех лиц и подтверждением. А также шаблоны доступа, особенности применения кнопки "разрешения доступа".
Ответы на вопросы
ПО АРМ "Орион" - внимание уделено созданию физической и логической структур СКД в АБД АРМ "Орион", сценариев управления для интеграции СКД и ОПС, окон времени, уровней доступа и графиков работы, списков сотрудников и паролей. Отдельно будет рассмотрен вопрос синхронизации баз данных АРМ "Орион" и контроллеров.
Ответы на вопросы
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