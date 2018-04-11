Системы контроля и управления доступом

В ходе семинара слушатели могут ознакомиться с принципами конфигурирования приборов "С2000-4" вер. 3.00 и "С2000-2" вер. 1.20 при помощи программы Uprog, а также создания логической структуры СКД в Администраторе базы данных АРМ "Орион".

ППКОП с функциями СКД "С2000-4" – подробно рассказано о назначении всех конфигурационных параметров "С2000-4" в программе Uprog, создана типовая конфигурация простой точки доступа без контроля направления прохода, рассмотрены особенности использования комбинированных идентификаторов пользователей и различных типов ключей.

Ответы на вопросы

Контроллер доступа "С2000-2" - рассмотрены все конфигурационные параметры "С2000-2" в программе UPROG, различные режимы работы прибора (две двери на вход, дверь на вход/выход, турникет, шлагбаум, шлюз), доступ с различными вариантами запрета повторного прохода, по правилу двух и трех лиц и подтверждением. А также шаблоны доступа, особенности применения кнопки "разрешения доступа".

Ответы на вопросы

ПО АРМ "Орион" - внимание уделено созданию физической и логической структур СКД в АБД АРМ "Орион", сценариев управления для интеграции СКД и ОПС, окон времени, уровней доступа и графиков работы, списков сотрудников и паролей. Отдельно будет рассмотрен вопрос синхронизации баз данных АРМ "Орион" и контроллеров.

Ответы на вопросы