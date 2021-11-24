Объектовые АРМ

Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (1 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (2 Mб)
АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7 (без "Орион Видео", постройка № 14981) (1 Гб)
АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 5 (для OPC сервера и Орион Видео) (постройка № 11940) (1 Гб)
Руководство по эксплуатации АРМ "Орион Про" вер.1.20.3.7 (29 Mб)
Настройки в АРМ Орион Про зон ПТ(для АРМ Орион Про 1.20.3.7) и выше (2 Mб)
ВНИМАНИЕ! Новый порядок обновления ключей и продления лицензий (343 Кб)
Особенности заказа АРМ "Орион Про" и активации лицензий (99 Кб)
АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7 (без "Орион Видео", постройка № 14981) (1 Гб)
АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 5 (для OPC сервера и Орион Видео) (постройка № 11940) (1 Гб)
Калькулятор видеосистем (4 Mб)
ВНИМАНИЕ! Новый порядок обновления ключей и продления лицензий (343 Кб)
Руководство пользователя Видеосистемы "Орион Про" (8 Mб)
Список поддерживаемых сетевых камер (309 Кб)
Список поддерживаемых DVR (13 Кб)
Для работы видеосистемы необходим набор программных модулей из пакета АРМ "Орион Про": Сервер "Орион Про", Администратор базы данных "Орион Про" и "Видеосистема Орион Про" (с лицензией на соответствующее количество камер).
"Авто Орион Про" вер. 1.5 (472 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (1 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (2 Mб)
АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7 (без "Орион Видео", постройка № 14981) (1 Гб)
АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 5 (для OPC сервера и Орион Видео) (постройка № 11940) (1 Гб)
Интеграция с СК-24 (774 Кб)
АРМ "С2000" версия 2.06 build 51 (1 Mб)
Руководство пользователя АРМ "С2000" (2 Mб)
АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7 (без "Орион Видео", постройка № 14981) (1 Гб)
АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 5 (для OPC сервера и Орион Видео) (постройка № 11940) (1 Гб)
Распознавание лиц (695 Mб)