Объектовые АРМ

АРМ С2000

Программное обеспечение "АРМ С2000" предназначено для рабочих мест мониторинга событий в ИСО "Орион" и формирования отчетов. Может применяться в охранно-пожарных системах с пультом "С2000"/"С2000М" или в охранных системах без пульта: с приборами ИСО "Орион", поддерживающими автономный режим работы. "АРМ С2000" работает только совместно с электронным ключом защиты Guardant, подключаемым в USB-порт компьютера.