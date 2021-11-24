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ПродукцияИнтегрированная система охраны "Орион"Программное обеспечениеОбъектовые АРМ

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Получены сертификаты транспортной безопасности
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Объектовые АРМ

АРМ "Орион Про"
Сертификаты

Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)

Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (1 Mб)

Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (2 Mб)

Дистрибутивы

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7 (без "Орион Видео", постройка № 14981) (1 Гб)

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 5 (для OPC сервера и Орион Видео) (постройка № 11940) (1 Гб)

Документация

Руководство по эксплуатации АРМ "Орион Про" вер.1.20.3.7 (29 Mб)

Настройки в АРМ Орион Про зон ПТ(для АРМ Орион Про 1.20.3.7) и выше (2 Mб)

ВНИМАНИЕ! Новый порядок обновления ключей и продления лицензий (343 Кб)

Особенности заказа АРМ "Орион Про" и активации лицензий (99 Кб)


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АРМ "Орион Про"
АРМ "Орион Про"
АРМ «Орион Про» — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО «Орион», на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, диспетчеризация автоматики противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов. Программное обеспечение предназначено для организации компьютерных рабочих мест с целью повышения эффективности оперативного контроля и автоматизации управления системами, масштабирования ИСО «Орион», построения единых систем безопасности для территориально распределенных объектов, интеграции всех подсистем на программном уровне.
Видеосистема Орион Про
Дистрибутивы

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7 (без "Орион Видео", постройка № 14981) (1 Гб)

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 5 (для OPC сервера и Орион Видео) (постройка № 11940) (1 Гб)

Калькулятор видеосистем (4 Mб)

Документация

ВНИМАНИЕ! Новый порядок обновления ключей и продления лицензий (343 Кб)

Руководство пользователя Видеосистемы "Орион Про" (8 Mб)

Список поддерживаемых сетевых камер (309 Кб)

Список поддерживаемых DVR (13 Кб)


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Видеосистема Орион Про
Видеосистема Орион Про
"Видеосистема Орион Про" – распределенная система видеонаблюдения, основанная на IP-камерах, видеосерверах и видеорегистраторах (DVR).


Для работы видеосистемы необходим набор программных модулей из пакета АРМ "Орион Про": Сервер "Орион Про", Администратор базы данных "Орион Про" и "Видеосистема Орион Про" (с лицензией на соответствующее количество камер).

ПО "Авто Орион Про"
Дистрибутивы

"Авто Орион Про" вер. 1.5 (472 Mб)

Документация

Руководство пользователя АРМ "Авто Орион Про" (2 Mб)

Авто Орион Про
ПО "Авто Орион Про"
ПО «Авто Орион Про» для организации системы распознавания автомобильных номеров.
ПО работает только совместно с электронным ключом защиты Guardant, подключаемым в USB-порт компьютера, в составе АРМ "Орион Про".
ПО "Сканер"
Дистрибутивы

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7 (без "Орион Видео", постройка № 14981) (1 Гб)

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 5 (для OPC сервера и Орион Видео) (постройка № 11940) (1 Гб)

Документация

Функционал распознавания документов АРМ "Орион Про" (711 Кб)


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Сканер
ПО "Сканер"
Предназначено для автоматического распознавания личных данных из документов, таких как паспорт гражданина РФ, загранпаспорт гражданина РФ и т.д. (полный список типов распознаваемых документов указан в РЭ на АРМ "Орион Про")
ПО "Электронный сейф"
Сертификаты

Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (1 Mб)

Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (2 Mб)

Дистрибутивы

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7 (без "Орион Видео", постройка № 14981) (1 Гб)

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 5 (для OPC сервера и Орион Видео) (постройка № 11940) (1 Гб)

Документация

Интеграция с СК-24 (774 Кб)


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Электронный сейф
ПО "Электронный сейф"
Система предназначена для организованного хранения, получения/сдачи ключей от рабочих помещений предприятия, офиса, и т.п., хранения и учета предметов служебного пользования, организованного хранения мелких предметов в условиях проходных (КПП) на объектах, имеющих ограничения на внос некоторых предметов, а также для автоматизированного учета времени сдачи/получения ключей (предметов) и учета лиц, сдающих/получающих ключи (предметы).
Информационная система «АРМ С2000»
Дистрибутивы

АРМ "С2000" версия 2.06 build 51 (1 Mб)

Документация

Руководство пользователя АРМ "С2000" (2 Mб)


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АРМ С2000
Информационная система «АРМ С2000»
Программное обеспечение "АРМ С2000" предназначено для рабочих мест мониторинга событий в ИСО "Орион" и формирования отчетов. Может применяться в охранно-пожарных системах с пультом "С2000"/"С2000М" или в охранных системах без пульта: с приборами ИСО "Орион", поддерживающими автономный режим работы. "АРМ С2000" работает только совместно с электронным ключом защиты Guardant, подключаемым в USB-порт компьютера.
ПО "Распознавание лиц"
Дистрибутивы

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 7 (без "Орион Видео", постройка № 14981) (1 Гб)

АРМ "Орион Про" 1.20.3 Обновление 5 (для OPC сервера и Орион Видео) (постройка № 11940) (1 Гб)

Распознавание лиц (695 Mб)

Документация

Руководство по настройке распознавания лиц (2 Mб)

Распознавание лиц
ПО "Распознавание лиц"
Программное обеспечение "Распознавание лиц" предназначено для организации подсистемы распознавания лиц в АРМ "Орион Про". ПО работает только совместно с электронным ключом защиты HASP, подключаемым в USB-порт компьютера, в составе АРМ "Орион Про".
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